İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,541
  • EURO
    51,4248
  • ALTIN
    6740.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail Cumhurbaşkanı'na tehdit soruşturmasında tahliye
Dünya

İsrail Cumhurbaşkanı'na tehdit soruşturmasında tahliye

İşgalci İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a yönelik tehdit iddiası Avustralya'yı karıştırdı. Gözaltına alınan 19 yaşındaki Sydneyli Darcy Tinning, mahkemenin kefalet kararıyla serbest kaldı.

AA5 Şubat 2026 Perşembe 14:00 - Güncelleme:
İsrail Cumhurbaşkanı'na tehdit soruşturmasında tahliye
ABONE OL

Avustralya'da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u tehdit ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan gencin mahkemece kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

ABC News'ün haberine göre 19 yaşındaki Sydneyli Darcy Tinning, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Herzog hakkında "çevrim içi tehditte" bulundu.

Paylaşımında Herzog'u "tabancayla vurmakla tehdit ettiği" öne sürülen Tinning, evinde gözaltına alındı.

Tinning hakkında sosyal medya üzerinden Herzog'u tehdit ettiği suçlamasıyla dava açıldı.

Mahkemeye çıkarılan Tinning, sosyal medyayı kullanmaması şartıyla kefaletle salıverildi.

Avukatı Brendan Green, müvekkilinin yorumlarının tamamen uygunsuz olduğunu ancak herhangi bir aşırılıkçı grupla bağlantısının ve şiddet geçmişinin bulunmadığını belirtti.

- Herzog, 8 Şubat'ta Avustralya'yı ziyaret edecek

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u ülkeye davet etmiş ve 8 Şubat'ta resmi ziyaret gerçekleştirmesi kararlaştırılmıştı.

Ancak muhalif siyasetçiler ve sivil toplum örgütleri, Gazze'de soykırım suçu işleyen bir ülkenin liderinin ülkeye davet edilmesine tepki göstererek ziyaretin iptalini istiyor.

Öte yandan Avustralya Parlamentosu, Ocak 2025'te Yahudi lobisinin baskısıyla "nefret söylemini" cezalandıran yasal düzenlemeyi kabul etmişti.

Muhalifler ve Filistin yanlısı gruplar, söz konusu düzenlemenin İsrail'e yönelik eleştirileri ve Filistinlilere verilen desteği engellemek amacıyla çıkarıldığını savunuyor. Yasa, ülke tarihinde kabul edilen "en sert nefret yasası" olarak nitelendiriliyor.

  • İsrail Cumhurbaşkanı Herzog
  • Avustralya
  • Darcy Tinning

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.