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Dünya

İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Muhammed bin Zayid'e davet

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, BAE ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i İsrail'e davet etti.

AA14 Ağustos 2020 Cuma 09:45 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 09:45
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İsrail Maariv Gazetesi'nin haberine göre, Rivlin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasının bölgedeki yeni operasyonlar için stratejik ve önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Anlaşmadan ötürü, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i tebrik eden Rivlin, "Bu anlaşma, önemli ve harika bir başarıdır." ifadesini kullandı.

Rivlin ayrıca, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'i İsrail'e davet etti.

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