24 Ağustos 2025 Pazar
Dünya

İsrail destekli Dürzi gruplar birleştiklerini duyurdu

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde, Dürzi toplumunun ruhani lideri Hikmet el-Hecri liderliğinde birçok yerel silahlı grup bir araya gelerek 'Ulusal Muhafızlar' adı altında yeni yapılanma kurduklarını duyurdu.

24 Ağustos 2025 Pazar 20:30
İsrail destekli Dürzi gruplar birleştiklerini duyurdu
35 silahlı grubun ortak imzasıyla ABD merkezli Facebook üzerinden yayımlanan açıklamada, "Ulusal Muhafızlar"ın dağ (Arap Dağı) bölgesindeki Dürzi toplumunu temsil eden resmi askeri çatı yapı olacağı ifade edildi.

Grup, Hecri'nin "tek meşru dini ve toplumsal otorite" olarak tanındığını vurgularken, bu yeni yapılanmanın, bölgeyi savunma, toplumsal istikrarı sağlama ve dış müdahalelere karşı birlikte hareket etme amacı taşıdığı belirtildi.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri, pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

Soykırımcı İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

