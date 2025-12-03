Hikmet el-Hecri liderliğindeki silahlı grupların, bölgedeki Dürzi toplumunun ileri gelenlerinden Şeyh Raid el-Metni'yi kaçırarak işkenceyle öldürmesinin ardından gözler bir kez daha İsrailli destekli bu gruba çevrildi.

İsrail'in açıktan desteğini alan ve bunu da gizlemeyen Hecri taraftarları, bölgede baskısını giderek artırıyor.

Sık sık İsrail'den açıktan destek isteyen Hecri ve taraftarları, bölgede silah zoruyla diğer Dürzileri sindirmeye çalışıyor.

AA'ya konuşan ancak güvenlik endişesi nedeniyle isminin kullanılmasını istemeyen bölge sakinlerine göre, İsrail destekli Hecri yanlılarının Dürzi toplumuna birçok alanda baskı kurdu.

- SİLAH BASKISIYLA DİĞER DÜRZİLERİ SİNDİRİYOR, YARDIMLARA EL KOYUYORLAR

Hikmet el Hecri yanlısı silahlı gruplar, kendirine karşı çıkan diğer Dürzileri silah zoruyla tasfiye ediyor, Şam yönetiminin Suveyda'ya gönderdiği yardımlara el koyarak, sivil halk yerine kendi yandaşlarına dağıtıyor.

Şam yönetimin bölge halkı için gönderdiği akaryakıta da el koyan Hecri yanlıları, ücretsiz dağıtılması gereken yakıtları kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak bölge halkını akaryakıtsız bırakıyor. Bu durum petrol istasyonlarında uzun kuyrukların oluşmasına neden olurken yakıtla çalışan ekmek fırınlarının da sağlıklı şekilde çalışmasına engel oluyor.

Ayrıca Hecri yanlıları Suveyda kent merkezinde oturan ve Şam'da üniversite okuyan öğrencilerin okullarına gitmesine de engel oluyor.

- GRUBUN UYGULAMALARINI ELEŞTİRENLER İŞKENCEYE UĞRUYOR

İsrail'in desteklediği Hecri yanlıları, Dürzi toplumuna yapılan kötü muameleyi eleştirenleri ise işkenceyle sindiriyor veya ortadan kaldırıyor.

Kendilerini eleştirenleri kaçıran grup üyeleri, bu kişilere, Dürzi toplumunda hakaret olarak kabul edilen "bıyık kesme" uygulamasında bulunuyor. Ayrıca Suveyda merkezinde kurdukları işkence merkezlerine götürdükleri vatandaşları alıkoyarak, işkenceye tabi tutuyor.

- SUVEYDA'DA SON DURUM

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde 13 Temmuz'da bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşandı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken Dürzileri koruma bahanesiyle İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar gerçekleştirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Suveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığını duyurmuştu.

Yol haritasında, "sivillere ve mallarına zarar verenlerin uluslararası sistemle tam koordinasyon içinde soruşturulup hesap vermesinin sağlanacağı, Suveyda'ya insani ve tıbbi yardımların kesintisiz ulaştırılacağı, zarar görenlere tazminat ödeneceği, köy ve kasabaların onarılacağı ve göç edenlerin dönüşünün kolaylaştırılacağı" ifade edilmişti.