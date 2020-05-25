İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8158
  • EURO
    7,4344
  • ALTIN
    380.418
  • BIST100
    103024
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail Dışişleri Bakanı: Lübnan'la yüzleşme henüz sona ermedi
Dünya

İsrail Dışişleri Bakanı: Lübnan'la yüzleşme henüz sona ermedi

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, Lübnan'la yüzleşmenin henüz bitmediğini bildirdi.

AA25 Mayıs 2020 Pazartesi 07:12 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 07:12
ABONE OL

İsrail'de özel televizyon 12. Kanal'ın haberine göre İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin 20. yılına ilişkin yaptığı yorumda Ashkenazi, "Lübnan topraklarında en iyi komutanımı kaybettim ancak yüzleşme henüz sona ermedi." dedi.

"Lübnan'ı terkettik ancak arkamızda bırakarak değil." diyen Ashkenazi, o çekilme gecesinden bu yana 20 yıl geçtiğini, bütün askerlerinin İsrail'e alınmış şekliyle son olarak sınır kapısını kapattıklarını dile getirdi.

İsrail ordusu 1978'de işgal ettiği Lübnan'dan 25 Mayıs 2000'de çekilmişti.

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.