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Dünya

İsrail doğruladı! Esir takası için kritik bekleyiş

İsrail Başbakanlığı, Hamas'ın bu gece 4 İsrailli esirin cenazesini teslim edeceğini doğruladı.

IHA26 Şubat 2025 Çarşamba 20:13 - Güncelleme:
İsrail doğruladı! Esir takası için kritik bekleyiş
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Hamas ve İsrail'in esir takası konusunda anlaşmaya varmasının ardından İsrail Başbakanlığı, Hamas'ın bu gece 4 İsrailli esirin cenazesini teslim edeceğini doğrulayarak, teslimin "üzerinde anlaşmaya varılan prosedüre uygun olarak Hamas törenleri olmaksızın" yapılacağını aktardı.

600 FİLİSTİNLİ ESİRİN SERBEST BIRAKILMASI BEKLENİYOR

Filistin Mahkumlar Medya Ofisi, İsrail'in bu gece yaklaşık 600 Filistinli esirin serbest bırakmasının beklendiğini duyurmuş, Hamas ise 4 esirin cenazesini bu gece İsrail'e teslim edeceklerini bildirmişti.

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