İsrail, ''Dünyada bir ilk buluş'' olarak tanımladığı silahını Biden'a sunacak

Walla News sitesinin İsrail ordu yetkililerine dayandırdığı haberde, İsrail'in ABD Başkanı Biden'a lazer savunma sistemini sunarak, finansmanı için maddi destek istemeyi planladığı aktarıldı.

Lazer savunma sisteminin Biden'a İsrail'in güneyindeki bir askeri kampta tanıtılacağı ifade edilen haberde, İsrail ve ABD Savunma Bakanlıklarının konuya ilişkin görüşmeler yürüttüğü kaydedildi.

Haberde, lazer savunma sisteminin geliştirilmesi için ortak arayışındaki İsrail'in, sistemi Biden'a sunarak "ortaklığı güçlendirilmeyi" amaçladığı vurgulandı.

- NE OLMUŞTU?

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada İsrail'in lazer savunma sisteminin "dünyada bir ilk buluş" niteliği taşıdığını, en kısa sürede sistemi "kullanıma hazır hale getirmek için çalışacaklarını" duyurmuştu.

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamada, gerçekleştirilen testlerde yüksek hızdaki havan topu, füze, anti-tank füzesi ve insansız hava aracı gibi hedeflerin güçlü lazer ışınlarıyla engellendiği bildirilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 13-16 Temmuz'da Suudi Arabistan, İsrail ve Filistin'i kapsayan bir Orta Doğu turuna çıkacağı açıklanmıştı. Bu, Biden'ın göreve geldiği 2021 yılından bu yana bölgeye yapacağı ilk ziyaret olacak.