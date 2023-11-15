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Dünya

İsrail durmuyor! Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi havaya uçurdu

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 18:02 - Güncelleme:
İsrail durmuyor! Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi havaya uçurdu
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Ras el-Amud Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Ocak ayında İsrail güçlerince öldürülen Filistinli Hayri Alkam'ın ailesine ait evi kuşatan polis, çevredeki diğer evlerle birlikte "Alkam" ailesinin evini de boşalttı.

İsrail polisi, daha sonra yerleştirdiği patlayıcılarla söz konusu evi havaya uçurdu.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, "27 Ocak'ta Doğu Kudüs'te bir Yahudi yerleşim biriminde düzenlenen saldırının faili Hayri Alkam'ın ailesine ait evi yıkmak için yüzlerce polisin Ras Amud Mahallesi'ne girdiği" ifade edildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde ocak ayında düzenlenen silahlı saldırıda 7 İsrailli yaşamını yitirmişti. Saldırıyı düzenleyen Filistinli Hayri Alkam da olay yerinde vurularak öldürülmüştü.

İsrail güçleri, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlileri, gözaltı ve hapsin yanı sıra evlerini yıkarak da cezalandırılıyor.

  • Doğu Kudüs
  • İsrail işgali
  • ev patlaması

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