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Dünya

İsrail duyurdu: 4 İsrailli esir öldü

İsrail ordusu, saldırılarını devam ettirdiği Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esirin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA3 Haziran 2024 Pazartesi 21:53 - Güncelleme:
İsrail duyurdu: 4 İsrailli esir öldü
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'deki Haim Perry, Yoram Metzger, Amiram Cooper ve Nadav Popplewell isimli İsrailli esirlerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, esirlerin ailelerine bilgi verildiği ve ölüm nedenlerinin incelendiği aktarıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta saldırılarını sürdürdüğü sırada, 4 esirin aylar önce birlikte öldürüldüğünü tahmin ettiklerini" söyledi.

Öte yandan İsrail medyasında, 4 esirin İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Gazze Şeridi'nde 124 İsrailli esir bulunduğu tahmin ediliyor.

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