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Dünya

İsrail duyurdu: Lübnan'dan 15 roket atıldı

İşgalci İsrail Lübnan'dan sınırdaki Kiryat Shmona yerleşim birimine 15 roket atıldığını açıkladı.

AA2 Temmuz 2024 Salı 21:08 - Güncelleme:
İsrail duyurdu: Lübnan'dan 15 roket atıldı
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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan yerleşim birimine doğru yaklaşık 15 roket atışı tespit edildiği, bunlardan 10'unun imha edildiği kaydedildi.

Kanal 12 televizyonunun haberinde de roket saldırısı nedeniyle Celile Sapı bölgesindeki Kiryat Shmona yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan başka bir açıklamada, bir İsrail savaş uçağının Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a ait bir askeri binaya saldırı düzenlediği, binada bir Hizbullah mensubunun bulunduğu belirtildi.

Hizbullah da Cel el-Alam bölgesini hedef aldıklarını duyurdu.

  • israil ordusu
  • roket saldırısı
  • lübnan sınırı

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