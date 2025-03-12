İsrail elektrik ve suyu kesti! Gazze için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı

Gazze Belediyeler Birliğinden, İsrail saldırıları neticesinde Gazze'de meydana gelen insani felakete ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail'in elektrik tedarikini kesmesiyle deniz suyu arıtma tesisinin devre dışı kaldığına dikkati çekilen açıklamada, Gazze'de kalıcı bir şekilde elektrik ve su tedarikine ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapıldı.

Gazze'nin orta kesimindeki merkezi deniz suyu arıtma tesisinin elektriğinin İsrail tarafından kesildiği aktarılan açıklamada, temel hizmetlerin aksadığının, hastalıkların yayılması ve salgın çıkması tehlikesinin bulunduğunun altı çizildi.

Gazze Şeridi'nde elektrik özellikle arıtma tesisleri, fırınlar ve hastaneler için hayati önem taşıyor.

Deniz suyu arıtma tesislerinin faaliyet gösterememesi bölgedeki sivil halkın ekmek ve temiz suya erişimini tehlikeye atıyor.

İsrail'in elektrik akımını durdurmasının yanı sıra jeneratörler için gerekli yakıtın girişini de engellemesi, yerinden edilen yaklaşık 2 milyon Gazzelinin yaşadığı insani felaketi daha da kötüleştiriyor.

İsrail, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de 9 Mart'ta Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze'deki altyapının yüzde 88'i yok edildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 515'e yükseldi

Gazze Şeridi Belediyeler Birliği, İsrail'in elektrik ve su tedarikini kesmesi sebebiyle Gazze'de meydana gelebilecek ciddi sağlık ve çevre felaketi konusunda uyarıda bulunarak, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek insani yardımların girişini durdurduğu Gazze Şeridi'ndeki halk, sınırlı sayıda ekmek üreten fırınların önünde saatlerce sıra bekliyor.

Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail saldırılarının ve ablukasının hayatı son derece zorlaştırdığı Gazze'de Filistinli balıkçı Halid Habib, geçimini sağlamak için el yapımı kafesi ve buzdolabı kapağından yaptığı teknesiyle balık avlıyor.

Gazze'deki Hasta Dostları Hastanesi'nin yeni doğan ve yoğun bakım ünitesinde bulunan bebekler, yeterli ısıtmalı kuvöz bulunmaması nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. İsrail, yakıt, ilaç ve tedavi malzemelerinin yanı sıra Gazze'ye kuvöz ve ısıtma cihazlarının girişine de izin vermiyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze gösterilerine öncülük eden ve tutuklanan Filistinli aktivist Mahmud Halil'in "sınır dışı edilmek için tutuklanmasını" haklı göstermeye çalıştı.

İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu. Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın kapalı tutulması nedeniyle yakıt ve gıda krizi giderek derinleşiyor. İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek insani yardımların girişini engelleyerek Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik 'sistematik ve kasıtlı' bir aç bırakma politikası uyguluyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Cibaliye Kampı bölgesinde yaşayan Filistinliler, hayır kurumları tarafından dağıtılan yemeklerden alabilmek için kalabalık kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde Filistinlilere ait bir evi havaya uçurdu.

ABD'nin New York eyaletindeki Columbia Üniversitesindeki protestolara öncülük eden Filistinli aktivist öğrenci Mahmud Halil'in federal polisler tarafından tutuklanmasının ardından, ABD'nin birçok kentinde olduğu gibi Illinois eyaletindeki Chicago'da da yüzlerce kişi destek yürüyüşü düzenleyerek Halil'in serbest bırakılmasını istedi.

İsrail'in arabuluculara Gazze Şeridi'ndeki sağ 10 İsrailli esire karşılık, ateşkesin 60 gün uzatılması teklifini sunduğu öne sürüldü.

05.00 Filistin yönetimi, Hamas'ın Gazze'deki esirlerin durumuyla ilgili ABD tarafıyla görüşmesinden duyduğu rahatsızlığı ifade etti. Öte yandan Al Jazeera televizyonuna konuşan Hamas yöneticilerinden Abdulhakim Hanini, Filistin yönetiminin yaptığı açıklamanın "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

04.30 İsrailli eski esirler, hükümetin Hamas'la varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının tüm aşamalarının tamamlaması, esirlerin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.