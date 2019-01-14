İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5311
  • 6,3434
  • 229.479
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail Enerji Bakanı, Mısır'da

İsrail Enerji Bakanı Steinitz, Kahire'den gelen davet üzerine Doğu Akdeniz sorununu görüşmek üzere Mısır'a gitti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Darbeci general Sisi önderliğindeki Kahire yönetiminden gelen davet üzerine İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Mısır'a gitti. Doğu Akdeniz'de önemli bir ekonomik ve stratejik sorun haline gelen doğal gaz konulu bir konferans için gece geç saatlerde Kahire'ye ulaştı.
 
İsrail Enerji Bakanı Steinitz, ziyaret öncesi İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, "Gaz alanlarının gelişimi jeopolitik ve jeostratejik bir değere sahip." dedi.
 
Mısır'ın darbeci generali Sisi'nin yönetime el koymasının ardından iki ülke arasındaki ilişkiler artarak devam etmişti. 2018 yılında Mısırlı bir şirket olan Dolphinus ile İsrailli Delek Drilling arasında 15 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması imzalanmıştı.
 
Sisi: İsraillilerle işbirliği genişledi
 
Ülkesinde üç ayrı yolsuzluk soruşturması geçiren ve hükümeti tehlikede olan İsrail'in Başbakanı Netanyahu son dönemlerde Arap ülkeleri ile olan ilişkilerini düzeltme yolunu seçmişti.
 
İsrail'i resmen tanıyan Mısır ve Ürdün'ün yanı sıra Körfez ülkeleri de İsrail ile normalleşme sinyalleri vermeye başlamıştı.
 
Darbeci general Sisi, ABD basınına verdiği demeçte Sina Yarımadası'nda İsrail ile geniş işbirliği içerisinde olduklarını itiraf etmişti.

Sakarya´da korkutan patlama

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye 1,5 milyon araç üretti

Türkiye 1,5 milyon araç üretti

Sakarya'da korkutan patlama

Sakarya'da korkutan patlama

Sokağa çağıran muhalefet lideri gözaltına alındı

Sokağa çağıran muhalefet lideri gözaltına alındı

'Hazmedemeyenlere inat yatırıma devam'

'Hazmedemeyenlere inat yatırıma devam'

İsrail'den Mısır'a stratejik öneme sahip üst düzey ziyaret

İsrail'den Mısır'a stratejik öneme sahip üst düzey ziyaret

FETÖ'cüden 'Canlı bomba' itirafı: Gülen çıldırdı

FETÖ'cüden 'Canlı bomba' itirafı: Gülen çıldırdı

Trump'ın Türkiye tehdidine Cumhurbaşkanlığından sert yanıt

Trump'ın Türkiye tehdidine Cumhurbaşkanlığından sert yanıt

OHAL sonrası bir ilk

OHAL sonrası bir ilk
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA