İsrail'den Esed rejimine İran uyarısı: Her ülke sonuçlarına katlanacak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'Bölgedeki herhangi bir ülkeden İsrail'e yönelik saldırıya müsamaha etmeyeceğiz. Topraklarının İsrail'e düzenlenecek saldırılarda kullanılmasına izin veren her ülke sonuçlarına katlanacak' dedi.