Soykırımcı İsrail'de Türkiye korkusu yine ayyuka çıktı. Tel Aviv merkezli Israel Hayom'a konuşan eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Gazze'de Türkiye'nin muhtemel askeri ve siyasi varlığının ülkesi için büyük bir tehdit olduğunu iddia etti.

"KADERİMİZİ ANKARA'NIN ELİNE BIRAKAMAYIZ"

Trump'ın 20 maddelik "Gazze Planı"na dikkat çeken Bennett, Türkiye'nin Gazze'ye girmesi durumunda İsrail'in güvenliğinin ciddi şekilde tehdit altında olacağını öne sürdü.

Bennett, "Gazze'deki güvenlik kontrolünü çok uluslu güçlere devretmek, bazıları Türkiye gibi bölgede güçlü ve etkili olan ülkeleri kapsıyorsa, bu İsrail'in güvenliğini doğrudan riske atar. Kaderimizi Katar'ın, Hamas'ın ve Ankara'nın ellerine bırakamayız. 7 Ekim'den ders çıkarıp uyanık kalmalıyız" diye konuştu.

ABD TASLAĞI BMGK'YA İLETTİ

Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Gazze'de en az 2 yıl görev yapacak bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulmasını öngören taslağı BMGK üyelerine iletti.

Taslakta, 2027 sonuna kadar ABD ve katılımcı ülkelere Gazze'yi yönetme ve güvenliği sağlama yetkisi verilirken, bu yetkinin uzatılması da öngörülüyor.

BMGK'de gelecek hafta oylanması beklenen taslağa göre ilk askeri birliklerin ocak ayına kadar Gazze'ye gönderilmesi hedefleniyor.

Yetkilendirilmesi düşünülen ISF'nin görevleri arasında sınır güvenliğinin sağlanması, sivillerin ve insani koridorların korunması ve yeni bir Filistin polis gücünün oluşturulması bulunuyor.