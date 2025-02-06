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Dünya

İsrail eski Başbakanı Barak: Trump'ın Gazze planı hayal ürünü

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ne yönelik planının hiç kimse tarafından ciddiye alınmadığını belirterek bunun 'hayal ürünü' olduğunu söyledi.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 17:41 - Güncelleme:
İsrail eski Başbakanı Barak: Trump'ın Gazze planı hayal ürünü
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Barak, İsrail Ordu Radyosu'nda Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri başka yere gönderme ve ABD'nin bölgeyi devralma açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın planını "hayal ürünü" olarak niteleyen Barak, "Bu, kimsenin ciddi olarak düşündüğü bir plan gibi görünmüyor. Daha çok bir deneme balonuna veya belki de İsrail'e destek sinyali verme girişimine benziyor." ifadesini kullandı.

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Barak, ayrıca Trump'ın açıklamalarının Arap ülkeleri üzerinde "Gazze'deki duruma ilişkin bir çözüm önerisi sunmaları ve Hamas'ın yönetimden çektirilmesine destek vermeleri için" bir baskı oluşturmak amacıyla yapılmış olabileceği yorumunda bulundu.

TRUMP'IN SKANDAL PLANI

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını ileri sürmüştü.

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Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.

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