İsrail eski Başbakanı Barak'tan Epstein itirafı: Pişmanım

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan eski Başbakan Barak, Epstein soruşturması kapsamında yayımlanan ve kendisinin yaptığı konuşmaları içeren ses kayıtları hakkında ilk kez açıklamada bulundu.

"Onunla 2003 yılında tanıştığım için pişmanım." ifadelerini kullanan Barak, Epstein ile bağlarını, suçlarının "iğrenç boyutunun" ortaya çıkmasının ardından 2019'da tamamen kopardığını aktardı.

Epstein'ın 2008'de yargılanıp bir yıl hapis yattığını bildiğini aktaran Barak, buna rağmen "Amerikan siyasi, iş, akademik ve kültürel elitinin" Epstein'a cezasını çekmiş ve topluma geri dönmüş biri gibi davrandığını belirtti.

Kendisi ve eşinin, Epstein'a ait New York'taki daireyi kullanmasına ilişkin soruya verdiği yanıtta Barak, o dönemde başbakan olmadığını belirterek arkadaş olarak görüştüğü birinin evinde kalmanın yanlış olmadığını savundu.

BARAK İLE EPSTEİN ARASINDA TARTIŞMA YARATAN KONUŞMA

Epstein dosyalarının son dalgasıyla yayımlanan ses kaydında Barak'ın, "İsrail'in Rusça konuşan ülkelerden kolaylıkla bir milyon göçmeni daha alabileceğini" söylediği duyuluyor.

Ses kaydında "Uzun boylu, ince yapılı, genç ve güzel kızlar gelecek." ifadesi ise kamuoyunda tepki çekerken Barak, bu sözlerin "talihsiz bir kelime ve metafor seçimi" olduğunu kabul etti ancak bağlamdan koparıldığını savundu.

"Bu bir resmi konuşma değil özel bir sohbetti." diyen Barak, yayımlanan kaydın konuşmanın kesilip biçildiği çarpıtılmış bir versiyonu olduğunu öne sürdü.

Barak'ın Epstein ile Yahudiliğe kitlesel geçişin önünün açılması ve İsrail'in Rusya'dan bir milyonluk göçmen dalgasına "ihtiyacı" üzerine konuştuğu yayımlanan yeni ses kaydıyla ortaya çıkmıştı.

BARAK'TAN EPSTEİN'IN ADASINA ZİYARET

Epstein'ın adasındaki fotoğrafları ve ziyaretleri hakkında da konuşan Barak, adaya yalnızca bir kez ve 3 saatliğine gittiğini, yanında eşi ve üç korumanın bulunduğunu iddia etti.

Adada sadece Epstein ve birkaç yerel çalışan olduğunu savunan Barak, ileride kendisi hakkında yeni belgelerin ortaya çıkmasının mümkün olduğunu kabul ederek "Ancak içlerinde suç veya yasa dışı eylem teşkil eden ya da uygunsuz bir durum olmadığını" ileri sürdü.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.