İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2021 Pazartesi / 7 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0973
  • EURO
    9,7556
  • ALTIN
    461.733
  • BIST100
    1379.55
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail Filistin köyü Arakib'i 186'ncı kez yıktı: Birçok kişi yine evsiz kaldı
Dünya

İsrail Filistin köyü Arakib'i 186'ncı kez yıktı: Birçok kişi yine evsiz kaldı

İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyünü bir kez daha yıkarak pek çok kişiyi evsiz bıraktı.

AA19 Nisan 2021 Pazartesi 17:03 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 17:03
ABONE OL

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazana rağmen İsrail güçlerinin köyde 186. kez yıkım gerçekleştirdiğini belirtti.

Filistinli 22 ailenin yaşadığı Arakib köyünde yeni tip koronavirüs salgının başlamasından bu yana ise 11'inci kez yıkım yapıldığını ifade eden Turi, yıkılan yapıları en kısa sürede yeniden yapacaklarını söyledi.

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da yaptığı Arakib köyünde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor.

İsrail yönetimi, köyün "yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini" iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

- KÖYLÜLER HER YIKIM SONRASI EVLERİNİ YENİDEN İNŞA EDİYOR

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.