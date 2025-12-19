''İsrail, Filistinli esirleri organlarını aldıktan sonra öldürdü''

Ebu Avn, İstanbul'daki Filistin İletişimciler ve Medya Derneğinde (FİMED) AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sinvar'ın Özel Kalem Müdürü Dr. Ebu Avn, "Kardeşimiz Yahya Sinvar'ı birçok insan yalnızca bir savaşçı olarak görse de o aslında ilkeli, inançlı bir insandı. Davası olan biriydi bu da Filistin davasıydı." dedi.

Ebu Avn, 30 yıldan uzun süredir tanıdığı Sinvar'ın daima Filistin davasına hizmet ettiğine vurgu yaparak, "Onun hedefi çok netti; Filistin'in ve Kudüs'ün hürriyetine kavuşturulması." ifadesini kullandı.

- "GAZZE BU SAVAŞTA GERÇEK BİR MÜTTEFİK BULAMADI"

Hamas'ın Gazze'deki direnişine ilişkin Ebu Avn, şu değerlendirmede bulundu:



"İsrail'in teknolojisi ve gücü ne kadar gelişmiş olursa olsun, onları Amerikalılar ve İngilizler de desteklese Gazze ve Gazze'deki direnişçiler için bir ilahi korumanın olduğuna inanıyorum. Elbette bu direnişin planlama gücünün olmadığı anlamına gelmiyor.

Direnişin güçlü bir güvenlik gücüne sahip olduğu bir gerçek. Öyle ki İsrailliler esirlerin cesetlerinin bulunduğu bölgelerin çoğunu kontrol etmesine, cesetlerin o bölgede olduğunu bilmesine rağmen birini bile çıkaramadı."

Gazze'de Hamas'ın gelişmiş teknolojiye sahip olmasına rağmen İsrail'i geçtiğini söyleyen Ebu Avn, "Gazze bu savaşta gerçek bir müttefik bulamadı. Ne teknolojik ne askeri ne de güvenlik açısından destekleyecek kimseyi buldu. Ama biz, Allah'ın bizi koruduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- İSRAİL, FİLİSTİNLİ ESİRLERİN ORGANLARINI ALIP ONLARI ÖLDÜRÜYORDU

Ebu Avn, İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamında teslim ettiği Filistinlilerin naaşlarından da bazı organları çaldığına dikkati çekti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Ebu Avn, konuya dair şunları dile getirdi:



"İsrail tarafından binlerce ceset teslim edildiğinde bazı cesetlerin böbreklerinin çıkarıldığı ortaya çıktı. Bazı cesetlerin korneaları ve çeşitli organları çıkarılmıştı. Ölü bir insandan böbrek alamazsınız, canlı olmaları gerekir."

Ebu Avn, "İsrail Filistinli esirlerin organlarını alıp onları sonra öldürüyordu. Gazze'de yapılan tıbbi incelemelerde bu doğrulandı." dedi.

İsrail ordusu soykırımını sürdürdüğü 2 yıl boyunca Gazze'de çok sayıda Filistinliyi alıkoydu. Askeri kamplarda tutulan Filistinlilerin yerleri, isimleri ve sayıları belirsizliğini koruyor ve akıbetleri bilinmiyor.

Serbest bırakılan Filistinliler ise birçok kez İsrail kamplarında yaşadıkları işkence ve insanlık dışı muameleyi anlatmıştı.

- BU SADECE GAZZE'NİN DEĞİL TÜM MÜSLÜMAN ÜLKELERİN SAVAŞI

Ebu Avn, Gazze'nin her zaman en ön safta olacağına vurgu yaparak, "Savaş sadece Gazze veya Filistin'e karşı değil Filistin'de, Ürdün'de, Suriye'de, Suudi Arabistan'da, Mısır'da, Türkiye'de hatta Pakistan'da veya başka herhangi bir ülkede olsun, Allah'tan başka ilah yoktur diyen her Müslüman'a karşı yürütülen bir savaştır bu." görüşünü dile getirdi.

Hamaslı yetkili, Kudüs ve Filistin'in sadece Filistinlilerin meselesi değil tüm dünyanın meselesi olduğunu vurgulayarak "Bu yüzden, herkes Gazze'den önce bu suçlu saldırılardan kendisini korumayı düşünmelidir." diye konuştu.

Ebu Avn, sözlerini şöyle tamamladı:



"Gazze halkı ciddi sıkıntılar çekiyor, Gazze'yi eskisi gibi hatta daha iyi bir şekilde yeniden inşa etmeliyiz.



Gazze'de eğitimi, sağlık hizmetlerini desteklemeliyiz ve özellikle de dünya medyasında İsrail'in zulmü ve işlediği suçlar karşısında gerçek Filistin anlatısını görünür kılmalıyız."