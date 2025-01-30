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Dünya

İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını erteledi

İsrail, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde 'esirlerin serbest bırakılması sırasında yaşananlar' nedeniyle Filistinlilerin serbest bırakılmasını askıya aldı.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 16:09 - Güncelleme:
İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını erteledi
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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, esir takasının üçüncü turu kapsamında Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını erteleme talimatı verdiği belirtildi.

Açıklamada, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nden "güvenli şekilde çıkışları garanti altına alınana kadar" Filistinli esirlerin serbest bırakılmayacağı ve bu talebin arabuluculara iletildiği aktarıldı.

İsrail Ordu Radyosunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde de esir takasının üçüncü turu kapsamında Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının "ikinci bir emre kadar" askıya alındığı ve Filistinli esirleri taşıyan otobüslerin Ofer Cezaevi'ne döndüğü kaydedilmişti.

- İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki 3 İsrailli esir ile 5 Tayland vatandaşı esir, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilmişti.

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde esirlerin serbest bırakılması sırasında büyük bir coşku ve izdiham yaşanmış, esirler teslim edilmeleri sırasında kalabalıkta yürümekte zorlanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, görüntüleri "büyük bir ciddiyetle" izlediğini belirterek tepki göstermiş, arabuluculardan "bu tür sahnelerin tekrarlanmaması" talebinde bulunduğunu dile getirmişti.

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