İsrail, Filistinli mahkumları ''yavaşça infaz ediyor'' iddiası

AA 03 Ekim 2020 Cumartesi 00:14 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 00:14

Filistin Esirler Heyeti, İsrail'in Remle Hapishanesi'ndeki Filistinli 13 tutuklunun kronik ve ciddi hastalıklardan muzdarip olduğu uyarısında bulunarak, bunu "yavaş bir infaz" olarak nitelendirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tutuklular arasında engellilerin, kanser ve kalp hastalığı olanların bulunduğu, bazılarının ise mermi yarası olduğu ifade edildi.

Hasta tutukluların Halid eş-Şaviş, Mansur Mukadde, Mutasım Raddad, Nahid el-Akra, Salih Salih, Ketibe Şaviş, Muhammed Takatka, Muhammed Tamri, Sabri Beşir, Heysem Belel, Kemal Ebu Vaar, Cihad Bayrat ve Mahmud Mübarek olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail makamlarının geçen günlerde yaralı olan Bayrat ve Mübarek'i Remle kliniğine naklettiği aktarıldı.

Omzunda ve dizinde kurşun yarası olan Bayrat'ın hastanenin ortopedi bölümünde kaldığı ifade edilen açıklamada, ayağında kurşun yarası olan Mübarek'in de başka bir hastanenin ortopedi bölümünde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Batı Şeria'da Ramallah'ın doğusunda yaklaşık 10 gün önce İsrail askerlerinin mermisiyle yaralanan Bayrat ve Mübarek'in sağlık durumlarının stabil olduğu ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası toplum ve ilgili kurumlara özellikle Remle cezaevi kliniğinde hasta tutukluları öldürmeyi amaçlayan sistematik işgal politikasına karşı sessiz kalmama çağrısı yapılan açıklamada, siyonist hapishane yönetiminin hasta mahkumlara işkenceden zevk aldığı, kasıtlı olarak hasta mahkumları yavaş yavaş ölüm aşamasına getirdiği belirtildi.

Açıklamada, Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'ın (49) 60 günden fazladır açlık grevinde "zor, tehlikeli ve son derece endişe verici sağlık koşulları altında" yaşadığı aktarıldı.

İsrail askerlerince 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başladı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kez göz altına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

- İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 365’i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

