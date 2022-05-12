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Dünya

İsrail: Filistinliler, İsrail'in ortak soruşturma teklifini şu an itibarıyla reddetti

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Al Jazeera televizyonunun muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sırasında öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada “IDF bu olayı etraflıca inceliyor. Filistinliler, İsrail'in ortak soruşturma teklifini şu an itibarıyla reddetti” ifadelerine yer verdi.

DHA12 Mayıs 2022 Perşembe 14:50 - Güncelleme:
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IDF açıklamasında geçen haftalarda 19 kişinin öldürüldüğünü belirterek işgal altındaki Cenin kentini bir 'terörist kalesi' olarak nitelendirdi. IDF'in bölgede yürüttüğü bir operasyon sırasında karşılıklı çıkan yoğun çatışma sırasında Akile'nin öldüğü ifade edilerek "IDF bu olayı etraflıca inceliyor. Filistinliler, İsrail'in ortak soruşturma teklifini şu an itibarıyla reddetti. Onun ölümü bir trajedidir. Ebu Akleh'in ailesine ve meslektaşlarına başsağlığı diliyorum. IDF asla kasıtlı olarak savaşçı olmayanları hedef almayacak. Basın özgürlüğüne ve insan yaşamının kutsallığına bağlıyız" ifadelerini kullandı.

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