  • İsrail-Fransa krizi! Tüm güvenlik tedarikleri durduruldu
Dünya

İsrail-Fransa krizi! Tüm güvenlik tedarikleri durduruldu

İsrail'in, son 2 yıldır Paris yönetiminin Tel Aviv'e karşı 'tutarlı bir şekilde hasmane bir politika izlediği' iddiasıyla Fransa'dan yapılan tüm güvenlik tedariklerini durdurma kararı aldığı bildirildi.

AA31 Mart 2026 Salı 11:32
İsrail basınındaki haberlere göre, Fransa'dan tüm güvenlik tedariklerini durdurma kararı Savunma Bakanı Yisrael Katz ile Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram'ın talimatı doğrultusunda alındı.

Buna göre, halihazırda yürürlükte olan mevcut sözleşmeler haricinde, Fransa'dan yapılan tüm güvenlik tedarikleri tamamen durduruldu.

İsrailli yetkililer, son iki yıl içinde Fransa'nın İsrail'e karşı "tutarlı bir şekilde hasmane bir politika izlediğini", bu durumun da savunma ihracatı konularında İsrail'in Fransa'ya güvenmesini imkansız kıldığını öne sürüyor.

  • Fransa-İsrail ilişkileri
  • Güvenlik tedbirleri
  • Diplomatik gerilim

