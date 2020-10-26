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Dünya

İsrail gazetesi: BAE'ye F-35 satışına yeşil ışık yakan İsrail, ABD'den F-22 talep etti

ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 satışına karşı çıkmayacağını açıklayan Tel Aviv yönetiminin, bölgedeki hava üstünlüğünü korumak için Washington'dan F-22 savaş uçaklarının İsrail'e satılmasını talep ettiği bildirildi.

AA26 Ekim 2020 Pazartesi 17:34 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 17:36
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Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun BAE’ye F-35 satışına karşı çıkmayacaklarını açıklamasının ardından İsrail’in, ABD’den F-22 satın almasının gündeme geldiği belirtildi.

Bölgedeki hava üstünlüğünün korunması için Tel Aviv’in, Washington’dan kendilerine F-22 satışına izin verilmesini istediği ifade edildi.

ABD yönetiminin bu talebe ne cevap verdiğine değinilmeyen haberde, İsrail Savunma Bakanlığı yetkililerinin de yorum yapmaktan kaçındığı kaydedildi.

Birim maliyeti 150 milyon doları bulan F-22 uçakları, ABD ordusunun envanterindeki en pahalı uçak olarak biliniyor. ABD, bu uçakları başka ülkelere satmıyor.

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