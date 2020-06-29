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Dünya

İsrail gazetesi: İlhak planı 1 Temmuz'da uygulanmayacak

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarının aksine işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgelerin 1 Temmuz'da 'ilhak' edilmeyeceği bildirildi.

AA29 Haziran 2020 Pazartesi 16:59 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 17:00
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Jerusalem Post gazetesine konuşan ve isimleri açıklanmayan bazı ABD'li yetkililerin İsrail'in "ilhak" planını 1 Temmuz'da uygulamayacağını söylediği belirtildi.

Haberde ayrıca Başbakan Netanyahu'nun çarşamba "ilhak" planına ilişkin açıklama yapmasının beklendiği ifade edildi.

Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına dayanarak, 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunmayı planlıyordu.

Koalisyon ortakları Netanyahu ile Gantz arasında "ilhak" planına ilişkin görüş ayrılıkları bulunduğu, ABD yönetiminin de planın uygulanması için "aceleci davranılmamasını" istediği dile getiriliyor.

Yerel basın, Gantz'ın "ilhak" planını görüşmek üzere İsrail'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın asistanı ve Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Avi Berkowitz ile bu sabah yaptığı görüşmede, 1 Temmuz tarihinin "ilhak" için belirlenmiş kesin bir tarih olmadığını söylediğini aktarmıştı.

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