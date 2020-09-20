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Dünya

İsrail gazetesi öne sürdü: İki ülke yetkilileri Abu Dabi'de ilişkilerin normalleştirilmesini görüşecek

İsrail gazetesi, İsrailli ve Sudanlı yetkililerin Abu Dabi'de ilişkilerin normalleştirilmesini görüşeceğini belirtti.

AA20 Eylül 2020 Pazar 20:10 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 20:10
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İsrail'in "Walla News" gazetesinde yer alan haberde, İsrailli ve Sudanlı yetkililerin bir araya geleceği Abu Dabi'deki görüşmeye ABD'li ve BAE'li yetkililerin de katılacağı kaydedildi.

Sudanlı yetkililerin İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında "Sudan ekonomisine 2 milyar dolar hibe yapılması ve 1,2 milyar dolarlık petrol ile buğday yardımında bulunulması" gibi bazı talepleri olduğu ifade edildi.

Ekonomik yardımların yanı sıra Hartum yönetiminin ABD'den Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarmasını istendiği ileri sürüldü.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkesinin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile şubatta Uganda'da bir araya gelmişti.

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