Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, Gazze Kent Arşivi'ndeki 150 yıllık binlerce tarihi belgenin İsrail saldırılarında yok edildiğini belirtti.

Belediye Başkanı Serrac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saldırılara hedef olan Gazze Kent Arşivi'nde binlerce tarihi belge bulunuyordu. Filistin hafızasının büyük bir kısmı silindi." dedi.

Arşivde 150 yıllık binlerce tarihi belge bulunduğunu belirten Serrac, "Tarihimizin ve kültürümüzün ayrılmaz parçası belgelerin muhafaza edildiği Kent Arşivi, arkeolojik değeri olan eski binaların planlarının yanı sıra tanınmış milli şahsiyetlere ait el yazması belgeleri içeriyordu. Çok eskilere dayanan bu belgeler yanarak küle döndü." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun kültür merkezleri ve belediye binasına ait açık otoparklar dahil birçok binayı hedef aldığını vurgulayan Serrac, şöyle devam etti:

"İşgalciler (İsrail) güzel olan her şeyi yok edip Filistin'in hafızasını silerek halkı cahil bırakmayı ve Filistin kentlerini yaşanmaz hale getirmeyi hedefliyor. Tiyatro ve merkez kütüphanesini içinde barındıran Reşad Şeva Kültür Merkezi bombalanan binalar arasında. İşgalciler aynı zamanda Filistin Yasama Konseyi ve Meçhul Asker Anıtı'nı da hedef aldı."