İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2023 Perşembe / 17 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9518
  • EURO
    31,8691
  • ALTIN
    1904.15
  • BIST100
    8009.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail Gazze Kent Arşivi'ni yok etti! ''Filistin'i tarihten silmek istediler''
Dünya

İsrail Gazze Kent Arşivi'ni yok etti! ''Filistin'i tarihten silmek istediler''

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, Gazze Kent Arşivi'ndeki 150 yıllık binlerce tarihi belgenin İsrail saldırılarında yok edildiğini belirtti.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 00:40 - Güncelleme:
İsrail Gazze Kent Arşivi'ni yok etti! ''Filistin'i tarihten silmek istediler''
ABONE OL

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, Gazze Kent Arşivi'ndeki 150 yıllık binlerce tarihi belgenin İsrail saldırılarında yok edildiğini belirtti.

Belediye Başkanı Serrac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saldırılara hedef olan Gazze Kent Arşivi'nde binlerce tarihi belge bulunuyordu. Filistin hafızasının büyük bir kısmı silindi." dedi.

Arşivde 150 yıllık binlerce tarihi belge bulunduğunu belirten Serrac, "Tarihimizin ve kültürümüzün ayrılmaz parçası belgelerin muhafaza edildiği Kent Arşivi, arkeolojik değeri olan eski binaların planlarının yanı sıra tanınmış milli şahsiyetlere ait el yazması belgeleri içeriyordu. Çok eskilere dayanan bu belgeler yanarak küle döndü." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun kültür merkezleri ve belediye binasına ait açık otoparklar dahil birçok binayı hedef aldığını vurgulayan Serrac, şöyle devam etti:

"İşgalciler (İsrail) güzel olan her şeyi yok edip Filistin'in hafızasını silerek halkı cahil bırakmayı ve Filistin kentlerini yaşanmaz hale getirmeyi hedefliyor. Tiyatro ve merkez kütüphanesini içinde barındıran Reşad Şeva Kültür Merkezi bombalanan binalar arasında. İşgalciler aynı zamanda Filistin Yasama Konseyi ve Meçhul Asker Anıtı'nı da hedef aldı."

  • tarih belgesi hasarı
  • İsrail saldırıları
  • Gazze arşiv kaybı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.