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İsrail, Gazze Şeridi sularında Filistin’e abluka başlattı

İsrail, Gazze Şeridi sularında Filistin’e abluka başlattığını açıkladı.

  • İHA
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze Şeridi sularında abluka başlatıldığını duyurdu.

IDF Sözcüsü'nün iddiasına göre ablukanın nedeninin, Filistinli balıkçıların İsrail topraklarına kundaklama balonu fırlatmaları olarak belirtildi. Sözcü Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nden bu gece İsrail'e doğru devam eden ateş ve kundaklama balonları neticesinde Gazze Şeridi'nde bir deniz ablukası başlatmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

İsrail medyası ise dün ülkenin güneyinde Filistinliler tarafından fırlatılan kundaklama balonları sonucu en az 6 yangının çıktığını öne sürdü.

Öte yandan İsrail ordusu, balıkçıların avlanma mesafesini 15 deniz mili seviyesinden 10 mile düşürmüştü.

 

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