İsrail, Gazze'de bir evi İHA ile hedef aldı: 1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Deyr el-Belah'ın batısında bir evin avlusunu İHA ile hedef aldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.



Ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ni havadan bombalamış, Bureyc Mülteci Kampı'nı topçu atışlarıyla vurmuştu. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti de İsrail ordusuna ait askeri araçlardan açılan yoğun ateşe maruz kalmıştı.



İsrail askerlerinin Cibaliya beldesinde açtığı ateşte ise bir kız çocuğu yaralanmıştı.