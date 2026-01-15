İSTANBUL 12°C / 8°C
Dünya

İsrail, Gazze'de bir evi İHA ile hedef aldı: 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta insansız hava aracı (İHA) ile bir eve düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır şekilde yaralandı

AA15 Ocak 2026 Perşembe 20:11
İsrail, Gazze'de bir evi İHA ile hedef aldı: 1 kişi hayatını kaybetti
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Deyr el-Belah'ın batısında bir evin avlusunu İHA ile hedef aldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ni havadan bombalamış, Bureyc Mülteci Kampı'nı topçu atışlarıyla vurmuştu. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti de İsrail ordusuna ait askeri araçlardan açılan yoğun ateşe maruz kalmıştı.

İsrail askerlerinin Cibaliya beldesinde açtığı ateşte ise bir kız çocuğu yaralanmıştı.

