İsrail, Gazze'de katliam yapan askerlerin kimliğini gizleyecek

İsrail ordusunun duyurduğu yeni yönergeye göre, muvazzaf ve yedek askerlerin basına konuşmasına ilişkin yeni kısıtlamalar getirildi.



Filistin destekçisi grupların İsrail askerlerinin yargılanması için çeşitli ülkelerde girişimde bulunmasının ardından yapılan yeni düzenlemeyle, tuğgeneral rütbesi altındaki subayların basına vereceği mülakatlarda yüzlerinin gösterilmemesi ve tam adlarının gizlenmesi kararı alındı.

İsrail Askeri Başsavcılığı Uluslararası Hukuk Dairesi üyelerinin basına konuşacak askerlere bilgilendirme yapacağı ve görüntülerin Askeri Sansür onayından sonra yayımlanmasının mümkün olabileceği belirtildi.

İsrail ordusunun, askerlerini Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar nedeniyle yurt dışında cezai yaptırıma maruz kalma veya yargılanabilecekleri konusunda uyardığı aktarılmıştı.

- SAVAŞ SUÇU İŞLEMEKLE SUÇLANAN İSRAİL ASKERİ HAKKINDA BREZİLYA'DA SORUŞTURMA KARARI

Brezilya'da Federal Mahkeme, 5 Ocak'ta Hind Receb Vakfı'nın (HRF) suç duyurusu üzerine ülkeyi turistik amaçla ziyaret eden İsrailli asker hakkında soruşturma kararı almıştı.

Brezilya hükümeti, Vakıf tarafından bir hafta önce Brezilya'ya turist olarak gelen İsrailli asker hakkında yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçmiş, mahkeme de ismi açıklanmayan İsrailli asker hakkında soruşturma açılmak üzere polise "acil talimat" vermişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Ocak'ta yayımladığı haberde, Gazze'deki saldırılar başladığından beri İsrailli askerlerin yurt dışında yargılanma girişimlerinde artış olduğu belirtilmişti.

Haberde, yedek askerler hakkında yaklaşık 50 şikayette bulunulduğu, bunlardan 10'unun ilgili ülkelerde soruşturmaya dönüştüğü ancak şu ana kadar herhangi bir tutuklama kaydedilmediği ifade edilmişti.