İsrail Gazze'de soykırımını sürdürüyor! Tankın önüne geçirip katlettiler

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 450. gününde sürüyor.

EURO-MED: GAZZE'NİN KUZEYİNDE KORKUNÇ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ YAŞANIYOR

Euro-Med yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesini 27 Aralık'ta tahliye etmesi ve yakması esnasındaki saldırıların Filistinli sivillere yönelik ciddi insan hakları ihlalleri barındırdığını belirtti.

Açıklamada, "İsrail'in suçları arasında kasten öldürme ve infazların yanı sıra sağlık personeli ve yerinden edilmiş kadınlara yönelik cinsel ve fiziksel saldırılar yer alıyor." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesine yönelik saldırısı sırasında robotlar aracılığıyla bombalı saldırılar düzenlediği, bölgedeki evlere de zarar vererek sivilleri katlettiği ifade edildi.

İsrail ordusunun, "yaralı ve beyaz bayrak taşıyan siviller dahil" katliamlar yaptığı vurgulanan açıklamada, alıkonulan Filistinli kadınların cinsel tacize varan muameleye maruz kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun tahliye emrine karşı direnen Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye dahil birçok sağlık çalışanının da alıkonularak bilinmeyen bir yere götürüldüğü bilgisine yer verildi.

- FİLİSTİNLİ GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANAN DEHŞETİ ANLATTI

Psikolojik sorunları olan bir çocuğun İsrail tankları üzerine koştuğunu anlatan Filistinli görgü tanıkları, İsrail askerlerinin ateş açarak çocuğu katlettiğini ifade etti.

Adı açıklanmayan Filistinli görgü tanığı, "İsrail askerleri aralarında yaralıların olduğu bir gruptan toplanmalarını emretti. Yaralı 5 kişiden tankın önüne geçmelerini istedi. Aniden onları ateş ederek öldürdüler." şeklinde konuştu.

Olaydaki diğer Filistinlilerin başka bir bölgeye götürüldüğü, kıyafetlerini çıkarmaya zorlanan 300 kişinin açık havada soğuğa terk edildiği kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04:29 Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde korkunç insan hakları ihlalleri yaşandığını bildirdi

03:08 İsrail ordusu, Batı Şeria'daki beldelere saldırırken bir Filistinliyi yaraladı

01:41 İsrail askerleri, Gazzelilerin evlerini ateşe verdikleri görüntüleri ırkçı şarkı eşliğinde paylaştı

01:11 İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 5 Filistinli yaşamını yitirdi

00:59 ABD'deki en büyük Müslüman çatı kuruluşlarından Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) tarafından Chicago'da düzenlenen yıllık kongrede, gündemin ana konuları arasında Gazze ve Suriye'deki gelişmeler ön plana çıktı.