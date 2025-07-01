İsrail Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Gazze kentinin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen, açlıkla boğuşan Filistinlilere saldırı düzenledi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 Filistinli yaşamını yitirdi, 84 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 69 kişi hayatını kaybetmişti.
Son saldırının ardından İsrail'in gün boyunca düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 80'e ulaştı.