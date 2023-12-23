İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2023 Cumartesi / 11 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

İsrail, Gazze'de yaşlıları infaz ediyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), görgü şahitlerinin ifadelerinin İsrail ordusunun Gazze'de yaşamını yitiren 60 yaş üstü çok sayıda kişinin infaz edildiğini ortaya koyduğunu bildirdi.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 14:26 - Güncelleme:
İsrail, Gazze'de yaşlıları infaz ediyor
ABONE OL

Cenevre merkezli Euro-Med'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "son derece savunmasız" olan yaşlıların, cinayet ve infazların hedefi olduğu vurgulandı.

Gazze'de şimdiye kadar öldürülen yaşlıların, bölgedeki tahmini 107 bin yaşlı nüfusun yaklaşık yüzde 1'ini, saldırılarda öldürülen tüm Filistinlilerin ise yüzde 3,9'unu oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, bu kişilerin çoğunun İsrail'in kaldıkları yeri bombalamasının ardından enkaz altında ezilerek veya sokak ve pazar yerlerinde temel ihtiyaçlarını ararken can verdiği aktarıldı.

Öte yandan Euro-Med, görgü tanıklarının yaşlıların infaz edildiğini anlattığını paylaşarak, bu olaylar arasında askerlerin yaşlıları evlerini boşaltmalarını emrettikten hemen sonra vurması ile saatler veya günler süren keyfi gözaltılardan serbest bıraktıktan "sadece birkaç dakika sonra" infaz etmelerinin bulunduğu belirtildi.

- TIBBİ BAKIM ALAMAYAN ON BİNLERCE YAŞLI ÖLÜM RİSKİ ALTINDA

Açıklamada tespit edilen infaz vakalarının sayısının gerçeğinden daha az olabileceği kaydedilerek, "İsrail'in soykırımında yüzlercesi öldürülen ve binlercesi de yaralanan yaşlılar, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen orantısız saldırıların bedelini ağır ödüyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de 70 ve 80 yaş üzeri kadın ve erkekler de dahil olmak üzere çok sayıda yaşlı sivilin gözaltına alındığının belgelendiği aktarılan açıklamada, serbest bırakılanların ifadelerinin "sağlık sorunlarına ve ileri yaşlarına bakılmaksızın tedaviye erişimlerinin engellendiğini, işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını" doğruladığı ifade edildi.

Euro-Med, bölgedeki yaşlı nüfusun yüzde 69'unun kronik hastalıklara sahip olduğuna dikkati çekerek, hastanelerin hizmet dışı olması nedeniyle hiçbir tıbbi bakım alamayan on binlerce yaşlının "ciddi ölüm riski altında olduğu" uyarısında bulundu.

İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğinin vurgulandığı açıklamada, "İsrail, uluslararası toplumun neredeyse tamamen sessiz ve suç ortağı olduğu bir ortamda Gazze'deki kadınlar, çocuklar ve siviller de dahil olmak üzere tüm savunmasız grupları meşru hedefler haline getirdi." ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.