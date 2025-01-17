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Dünya

İsrail, Gazze'deki 33 İsrailliye karşılık 1977 Filistinli esiri serbest bırakmaya hazırlanıyor

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde ilk aşamada Gazze'deki 33 İsrailliye karşılık 1977 Filistinli esiri serbest bırakmaya hazırlanıyor.

AA17 Ocak 2025 Cuma 17:08 - Güncelleme:
İsrail, Gazze'deki 33 İsrailliye karşılık 1977 Filistinli esiri serbest bırakmaya hazırlanıyor
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İsrail'deki "Ynet" haber sitesine göre, Tel Aviv yönetimi, anlaşma kapsamında ilk aşamada 290'ı müebbet hapis cezasına çarptırılmış 1977 Filistinli esiri serbest bırakacak.

Anlaşma, 8 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan 1000 Filistinli esirin ve 2011'deki takas anlaşmasında serbest bırakılmalarına rağmen yeniden tutuklanan 47 esirin serbest bırakılmasını içeriyor.

Anlaşma metnine göre takas, 42 günlük ilk aşamada belirli periyotlarla 7 defada gerçekleştirilecek.

Haaretz gazetesinin haberine göre, anlaşmanın ilk gününde 3, yedinci gününde 4 İsrailli esir serbest bırakılacak. Ateşkesin 14, 21, 28 ve 35. günlerinin her birinde 3'er ve son olarak ilk aşamanın son haftasında 14 İsrailli esir serbest bırakılacak.

İsrail Adalet Bakanlığının, anlaşmanın ilk aşamasına dahil edilecek Filistinli tutukluların isim listesini yayınlaması bekleniyor.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Kurumuna göre, İsrail hapishanelerinde 600'ü müebbet hapis cezasına çarptırılmış olmak üzere 10 bin 400 Filistinli bulunuyor.

- İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

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