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Dünya

İsrail, Gazzeli balıkçılara Akdeniz'de avlanmayı tümden yasakladı

İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze'deki balıkçılara avlanmayı tamamıyla yasakladı.

AA26 Nisan 2021 Pazartesi 07:25 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 07:46
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İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, bugün yerel saatle sabah 06'00'dan itibaren ikinci bir emre kadar denizde av mesafesini sıfıra indirdiğini ve tamamen kapattığını duyurdu.

Açıklamada, kararın Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketlerden dolayı alındığı vurgulandı.

Daha önce 15 mil mesafede balıkçılık yapılmasına izin veren İsrail yönetimi, son olarak tümden kapatma kararı öncesinde dün akşam balıkçılar için 9 mil sınırı getirildiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, sabaha karşı yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden sınırın karşı tarafındaki yerleşim bölgeleri yönünde 3 roket atıldığının tespit edildiğini bunlardan ikisinin Demir Kubbe Savunma Sistemi tarafından imha edildiğini, üçüncü roketin de Gazze'nin içine düştüğünü belirtmişti.

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