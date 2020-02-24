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Dünya

İsrail Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini düşürdü

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketleri gerekçe göstererek Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini düşürdü.

AA24 Şubat 2020 Pazartesi20:14 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 20:14

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesinin 15 milden 6 mile indirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Gazze'ye yolcu geçişi için kullanılan tek sınır kapısı Beyt Hanun'un (Erez) da kapatıldığı ifade edildi.

Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın kapatılmasına ve Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesinin düşürülmesine gerekçe olarak Gazze'den İsrail tarafına atılan roketler gösterildi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

BÖLGEDE GERİLİM YÜKSEK

İsrail ile Gazze arasındaki gerilim dün sabah bir Filistin İslami Cihad Hareketi üyesinin sınırda İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle yükselmişti.

Gazze’den İsrail tarafına 40’tan fazla roket atılmış, İsrail de Gazze ve Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında İslami Cihad’a ait olduğu dile getirilen hedeflere hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırılarda Suriye’de 2 İslami Cihad üyesi hayatını kaybederken, Gazze’de de 4 kişi yaralanmıştı.

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