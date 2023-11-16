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Dünya

İsrail, Gazze'ye hava saldırılarını sürdürüyor

İsrail güçlerinin, Gazze'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 20:02 - Güncelleme:
İsrail, Gazze'ye hava saldırılarını sürdürüyor
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Gazze'deki İçişleri Bakanlığından söz konusu saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, İsrail helikopterleri ile uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinde Filistinlilerin evlerine saldırı düzenledi. Saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nda da bir ev ile bir yakıt istasyonuna düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, daha önce pek çok kez Gazze'nin kuzeyindekilere "güneye gidin" çağrısı yapmıştı. Ancak İsrail ordusu, Gazze'nin güneyini de vurmaya devam ediyor.

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