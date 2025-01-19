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Dünya

İsrail Gazze'ye yine havadan ve karadan saldırdı: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İsrail ordusunun bu sabah, ateşkes belirsizliği sürerken, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 24'e yükseldi.

AA19 Ocak 2025 Pazar 09:27 - Güncelleme:
İsrail Gazze'ye yine havadan ve karadan saldırdı: Çok sayıda Filistinli şehit oldu
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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerine düzenlediği saldırılarda 15 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Gazze kent merkezine düzenlediği saldırıda 5, Beyt Lahiya bölgesine yönelik topçu saldırısında da 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de ateşkes belirsizliği devam ederken, İsrail ordusunun bölgeye düzenlediği saldırılarda 14 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Hamas ile İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin devreye alınmayacağını açıklamıştı.

Hamas'ın Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması üzerine İsrail, ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını duyurmuştu.

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