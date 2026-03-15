Dünya

İsrail Gazze'yi hedef aldı: 2'si çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk olmak üzere 12 Filistinli hayatını kaybetti

AA15 Mart 2026 Pazar 16:57 - Güncelleme:
Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bulunan ez-Zevaide bölgesi yakınlarında bir polis aracını hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Asayiş Polisi Müdürü Albay İyad Ebu Yusuf'un 7 polis memuruyla birlikte araçlarının hedef alınması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

AA'ya konuşan sağlık kaynakları, İsrail saldırısının ardından 8 Filistinlinin cenazesinin Gazze'deki hastanelere ulaştırıldığını bildirdi.

Gazze Şeridi'nin yine orta kesiminde gerçekleştirilen bir diğer İsrail hava saldırısında ise aralarında iki çocuğun da bulunduğu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki es-Suvariha bölgesinde bir evi hedef aldığı bildirildi.

Sağlık kaynakları, söz konusu saldırıda ikisi çocuk 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

İsrail ordusunun hedef aldığı bölgelerin Gazze Şeridi'nde kontrolü dışında kalan alanlar olduğu aktarıldı.

