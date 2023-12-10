İsrail gece boyunca Gazze'de 250 noktaya saldırdı! Çoğu çocuk onlarca Filistinli şehit oldu

Gazze'de insani aranın sona ermesinin ardından İsrail, 7 Ekim'de başlattığı kanlı saldırılarına devam ediyor.

İSRAİL ORDUSU GECE BOYUNCA GAZZE'DE 250 NOKTAYA SALDIRDIĞINI AÇIKLADI

İsrail, gece boyunca Gazze Şeridi'nde "Hamas'a ait olduğunu" ileri sürdüğü noktalara saldırı düzenlediğini duyurdu. Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli bir aileye ait eve düzenlediği hava saldırısında çoğu çocuk 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, onlarcasının yaralandığını bildirmişti.

İsrail topçu birliklerinin de Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin çevresini top atışına tuttuğu aktarılmıştı. İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah bölgesinin yanı sıra Nusayrat, El-Meğazi, Ez-Zavayide kamplarına yoğun saldırılar düzenlediği, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de saldırılarını sürdürdüğü kaydedilmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, saldırılarıyla insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şucaiyye bölgesine topçu birliklerini kaydırdığını duyurdu

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: İsrail ordusunun Gazze'deki sivilleri daha iyi koruması gerekiyor

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna yönelik hedefe insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah şehirlerini birbirine bağlayan su boru hatlarını bombaladığı bildirildi

İsrail ordusu, kara işgalini genişletmeye devam ederken, insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nde gece boyunca 250 noktaya havadan ve karadan saldırdığını açıkladı

DSÖ: Gazze ve Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 449'dan fazla saldırıyı doğruladık

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde aralarında bir kadın ve eski tutukluların olduğu 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'ndaki yerleşim alanına düzenlediği saldırıda 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'de yaşananların uluslararası toplumun çifte standardını ortaya koyduğunu söyleyerek, ülkesinin ateşkes sağlama çabalarının sürdüğünü belirtti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 18 bine yaklaştı . Son 24 saatte 213 Filistinli öldürüldü. Gazze'de 210 cenaze ile 2 bin 300 yaralı hastanelere sevk edildi

Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Ebu Bekir: Filistin'de yaşanan, basın özgürlüğüne ve insanlığa karşı bir suç

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması, BM Güvenlik Konseyi'nin otoritesini ve güvenirliğini zayıflattı

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki bir eve düzenlediği saldırıda 10 sivil öldürüldü

06:22 İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 3 Filistinliyi yaraladı

02:39 İsrailli keskin nişancılar, Gazze'de ilaç temin etmeye çalışan sağlık yetkilisini yaraladı

01:45 Hamas, Yemen'deki İran destekli Husilerin "Kızıldeniz üzerinden İsrail'e giden gemilerin geçişini engelleme" tehdidini memnuniyetle karşıladı

01:24 İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula baskın düzenledi

00:32 İsrail gazetesi: 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla İsrail askeri yaralandı

00:21 Netanyahu, ABD'nin "Gazze'de acil ateşkes" tasarısını veto etmesini memnuniyetle karşıladı