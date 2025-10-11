İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2025 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail gerçeği kabullendi: Türkiye bölgedeki yeni düzenin mimarı
Dünya

İsrail gerçeği kabullendi: Türkiye bölgedeki yeni düzenin mimarı

İsrail basını, Gazze'deki ateşkes sürecinde asıl kazananın Türkiye olduğunu yazdı. Haberlerde, “Diplomatik söylem artık Ankara'ya kayıyor. Türkiye geçici bir arabulucu değil, yeni düzenin baş aktörü” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ11 Ekim 2025 Cumartesi 08:46 - Güncelleme:
İsrail gerçeği kabullendi: Türkiye bölgedeki yeni düzenin mimarı
ABONE OL

İsrail medyası, Gazze'deki ateşkes sürecinde Türkiye'nin kilit rolüne dikkat çekti.

Eski üst düzey Mossad yetkilisi Oded Eilam tarafından Mako gazetesinde kaleme alınan "Anlaşmanın kazananı Türkiye oldu" başlıklı analizde, Ankara'nın yaklaşık 2.5 yıldır müzakere sürecinde aktif rol aldığı ve bölgenin kilit aktörlerinden biri haline geldiği vurgulandı.

Eilam, "İsrail'in zaferi, Türkiye'nin zaferinin gölgesinde kaldı" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin müzakerelere katılımının ateşkes sürecinde belirleyici olduğuna dikkat çeken Eilam, "Hamas, Washington'ı değil, Ankara'yı dikkate aldı. Diplomatik söylem artık Ankara'ya kayıyor. Türkiye bu noktada geçici bir arabulucu değil, yeni düzenin başaktörü ve mimarı" dedi.

Analizde, Trump'ın anlaşma sürecindeki etkisinin büyük olmasının yanı sıra Başkan Erdoğan'ın diplomatik kanallar aracılığıyla gösterdiği çabanın sürecin şekillenmesinde önemli rol oynadığı aktarıldı.

Eilam, "Türkiye, masada olmadan kazandı. Erdoğan, bölgesel dengeleri yeniden ayarlıyor" dedi.

Başkan Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Tekrar soykırıma dönmenin bedeli ağır olur

Masanın başında Türkiye var

İşte Türkiye'nin Gazze görev gücündeki rolü

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.