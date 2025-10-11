İsrail gerçeği kabullendi: Türkiye bölgedeki yeni düzenin mimarı

İsrail medyası, Gazze'deki ateşkes sürecinde Türkiye'nin kilit rolüne dikkat çekti.

Eski üst düzey Mossad yetkilisi Oded Eilam tarafından Mako gazetesinde kaleme alınan "Anlaşmanın kazananı Türkiye oldu" başlıklı analizde, Ankara'nın yaklaşık 2.5 yıldır müzakere sürecinde aktif rol aldığı ve bölgenin kilit aktörlerinden biri haline geldiği vurgulandı.

Eilam, "İsrail'in zaferi, Türkiye'nin zaferinin gölgesinde kaldı" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin müzakerelere katılımının ateşkes sürecinde belirleyici olduğuna dikkat çeken Eilam, "Hamas, Washington'ı değil, Ankara'yı dikkate aldı. Diplomatik söylem artık Ankara'ya kayıyor. Türkiye bu noktada geçici bir arabulucu değil, yeni düzenin başaktörü ve mimarı" dedi.

Analizde, Trump'ın anlaşma sürecindeki etkisinin büyük olmasının yanı sıra Başkan Erdoğan'ın diplomatik kanallar aracılığıyla gösterdiği çabanın sürecin şekillenmesinde önemli rol oynadığı aktarıldı.

Eilam, "Türkiye, masada olmadan kazandı. Erdoğan, bölgesel dengeleri yeniden ayarlıyor" dedi.

