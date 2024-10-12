İrlanda Genelkurmay Başkanı Sean Clancy, İsrail'in UNIFIL pozisyonlarına yönelik saldırısı ve UNIFIL'de görev yapan İrlandalı askerlerin durumlarına ilişkin İrlanda kamu yayıncısı RTE'ye konuştu.

İsrail'in Hizbullah hedeflerine yönelik atışları sırasında kasıtsız olarak UNIFIL pozisyonlarını vurduğu iddiaları sorulan Clancy, "Bu şartlar altında buna inanmıyorum." dedi.

Tank atışının isabet ettiği UNIFIL gözlem kulesinin küçük bir hedef olduğunu belirten Clancy, "Küçük bir hedef olan gözetleme kulesini tankla vurmak için kasten hedef almak, doğrudan atış yapmak gerekir. Askeri bir bakış açısıyla bu, kazayla yaşanan bir eylem değil doğrudan bir eylemdir." değerlendirmesini yaptı.

Clancy, İsrail'in UNIFIL pozisyonlarına saldırmasının altında yatan stratejik hedefin ise belli olmadığını dile getirerek, "Bu çok açık ve felaket bir ihlal. Eylemleri pervasızca ve bu yaşananlardan dolayı hesap sorulması gerekiyor. Ne şartta olursa olsun BM Barış Gücüne saldırmak hoş görülemez." ifadelerini kullandı.

UNIFIL ve İrlandalı askerlerin Lübnan'da bulunmasının yaşananları kayıt altına almak ve sorumlulara hesap sormak açısından önemli olduğuna da işaret eden Clancy, Gazze'de bunun eksik olduğuna dikkati çekti.

Clancy, UNIFIL kapsamında Lübnan'da bulunan İrlandalı askerlerin durumlarının iyi olduğunu da bildirdi.



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