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Dünya

İsrail gözünü 'Kara Kıta'ya dikmişti... İtiraz ettiler

Botsvana, İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul edilmesi kararına itirazda bulundu. İsrail Dışişleri Bakanlığından 22 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, 'İsrail'in Addis Ababa Büyükelçisi Aleligne Admasu, 2002'den beri ilk kez Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul mektubunu sundu.' ifadesi kullanılmıştı.

AA2 Ağustos 2021 Pazartesi 10:54 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 10:54
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Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'nın İsrail'e, Birlikte gözlemci statüsü verme yönündeki tek taraflı kararının endişeyle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, bu kararın alınmadan önce tüm üye ülkelerin dikkatine sunulması gereken, hassas bir konu olduğu vurgulanarak, "Botsvana hükümeti, İsrail tarafından Filistin'de devam eden işgalin, Afrika Birliği Kurucu Yasası'nın lafzına ve ruhuna, ayrıca Birleşmiş Milletlerin ilgili kararına saygı gösterme ve uygulama yükümlülüğüne aykırı olduğunu savunuyor." ifadesi kullanıldı.

Hükümetin, İsrail'e, Afrika Birliğinde gözlemci statüsü verilme kararına karşı olduğunun belirtildiği açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Botsvana hükümeti, İsrail'in gerçekleştirdiği işgale karşı Filistin yönetimine sarsılmaz desteğini ve dayanışmasını yinelemek istiyor. Ayrıca Botsvana, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsızlık haklarını destekleme taahhüdünü yinelemektedir."

İsrail Dışişleri Bakanlığından 22 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Addis Ababa Büyükelçisi Aleligne Admasu, 2002'den beri ilk kez Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul mektubunu sundu." ifadesi kullanılmıştı.

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