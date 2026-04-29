İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0749
  • EURO
    52,8667
  • ALTIN
    6573.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail, gözünü Küresel Sumud Filosu'na dikti! Finanse eden kampanyaya yaptırım kararı
Dünya

İsrail, gözünü Küresel Sumud Filosu'na dikti! Finanse eden kampanyaya yaptırım kararı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu finanse etmeyi amaçlayan kampanyaya yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 13:49 - Güncelleme:
İsrail, gözünü Küresel Sumud Filosu'na dikti! Finanse eden kampanyaya yaptırım kararı
ABONE OL

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, filonun organize edilmesi için toplanan fonun "şeffaf olmadığı" ileri sürüldü.

Filonun "Hamas tarafından organize edildiğini" iddia eden Katz, söz konusu organizasyona yaptırım kararı aldıklarını ve bunun finansman kaynaklarını kesintiye uğratmak için atılan bir adım olduğunu savundu.

Açıklamada, filoda farklı ülkelerden yola çıkan 100'den fazla gemi ve 1000 kadar katılımcı bulunduğu kaydedildi.

İsrail basını, donanmanın, Gazze Şeridi'ne ulaşmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na daha önceki girişimlerde olduğu gibi müdahale etmeyi planladığını aktardı.

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasını amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan'da Akdeniz'e açılmıştı.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu Akdeniz'in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.

  • İsrail Savunma Bakanı
  • Gazzeye Yardım
  • Küresel Sumud Filosu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.