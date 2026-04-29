İsrail, gözünü Küresel Sumud Filosu'na dikti! Finanse eden kampanyaya yaptırım kararı

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, filonun organize edilmesi için toplanan fonun "şeffaf olmadığı" ileri sürüldü.



Filonun "Hamas tarafından organize edildiğini" iddia eden Katz, söz konusu organizasyona yaptırım kararı aldıklarını ve bunun finansman kaynaklarını kesintiye uğratmak için atılan bir adım olduğunu savundu.



Açıklamada, filoda farklı ülkelerden yola çıkan 100'den fazla gemi ve 1000 kadar katılımcı bulunduğu kaydedildi.



İsrail basını, donanmanın, Gazze Şeridi'ne ulaşmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na daha önceki girişimlerde olduğu gibi müdahale etmeyi planladığını aktardı.



İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasını amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan'da Akdeniz'e açılmıştı.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu Akdeniz'in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.