13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2968
  • 6,0105
  • 228.544
  • 102.277
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri tarafından gece düzenlenen baskınlarda işgal altındaki Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 17 Filistinli gözaltına alındı.

Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Hindistan’da 2 gösteri uçağı düştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AB ülkeleri anlaştı, zorunlu hale getirildi

AB ülkeleri anlaştı, zorunlu hale getirildi

Dev operasyonda gözaltı sayısı 107'ye çıktı

Dev operasyonda gözaltı sayısı 107'ye çıktı

Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

Dev projede sona doğru, Bakan Turhan test sürüşüne katılacak

Dev projede sona doğru, Bakan Turhan test sürüşüne katılacak

Hindistan'dan Pakistan'ın teklifine ret

Hindistan'dan Pakistan'ın teklifine ret

Detaylar belli oldu, 10 iş günü içinde iade edilecek

Detaylar belli oldu, 10 iş günü içinde iade edilecek

Dünya peşine düştü! En çok Türkiye'de var

Dünya peşine düştü! En çok Türkiye'de var
 

POPÜLER HABERLER

CHP seçim otobüsü, tanzim satış noktasında Barış Manço´nun şarkısını çalarak vatandaşla dalga geçti

CHP seçim otobüsü, tanzim satış noktasında Barış Manço´nun şarkısını çalarak vatandaşla dalga geçti

Fırtınadan zarar gören S-400 füzeleri imha edildi

Fırtınadan zarar gören S-400 füzeleri imha edildi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor! 24 saat durmuyorlar

Dünya Türkiye'yi konuşuyor! 24 saat durmuyorlar

Peşine düştüler: Türkiye'den İtalya ve Amerika'ya gönderiliyor

Peşine düştüler: Türkiye'den İtalya ve Amerika'ya gönderiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA