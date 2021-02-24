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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

AA24 Şubat 2021 Çarşamba 13:42 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:42
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Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin gece saatlerinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Söz konusu baskınlarda 6'sı eski tutuklu 12 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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