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Dünya

İsrail güçleri, Batı Şeria'da askeri kontrol noktasında bir Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, bir Filistinliyi, işgal altındaki Batı Şeria'daki askeri kontrol noktasından geçtiği sırada gözaltına aldığı belirtildi.

AA10 Ocak 2022 Pazartesi 00:13 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 00:14
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ramallah'ın doğusundaki Silvad beldesi sakinlerinden Muhammed Yasin Hamid (21) isimli Filistinli, kentteki Beit El askeri kontrol noktasından geçmek istedi.

İsrail güçleri, daha önce 2 kere tutuklanan ve hapis yattıktan sonra serbest bırakılan Hamid'i kontrol noktasından geçerken gözaltına aldı.

Hamid'in gözaltına alınma nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Hamid'in ilk olarak 2016'da tutuklandığı ve 42 ay hapis yattıktan sonra 2020'de serbest bırakıldığı, aynı yıl ikinci kez tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve 14 aylık mahkumiyetin ardından 12 Ekim 2021'de serbest bırakıldığı ifade edildi.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 550 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 170'i çocuklardan oluşuyor.

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