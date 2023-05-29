İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail güçleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Cenin kentindeki birçok mahalleye baskın düzenledi.

İsrail askerleri, kente birkaç bölgeden giriş yaparken Cenin Devlet Hastanesi'nin çevresi başta olmak üzere bazı binaların çatılarına keskin nişancılar konuşlandırıldı.

Baskın sırasında İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında olaylar çıktı. İsrail askerleri Filistinli gençlere gerçek mermilerle müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 37 yaşındaki Eşref Muhammed Emin İbrahim'in göğsüne ve karnına isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Aynı zamanda eski bir tutuklu olan Eşref Muhammed Emin İbrahim'in, Filistin İstihbarat Birimi'ne bağlı bir görevli olduğu kaydedildi.



Cenin baskınında biri ağır olmak üzere 7 Filistinliyi yaralayan İsrail güçleri, yaralıları taşıyan ambulansları engellerken İsrail ordusuna ait iki askeri aracın çarptığı ambulansta da hasar oluştu.

İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan yazılı açıklamada ise İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na girmesinin engellendiği belirtildi.

NABLUS'TAKİ EL-ASKER MÜLTECİ KAMPI'NA BASKIN

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Nablus kentindeki El-Asker Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail güçlerinin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen 15 Filistinliye gerekli tıbbi müdahale olay yerinde yapıldı.

BATI ŞERİA'DA 15 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

Merkezi Gazze'de bulunan Esirler Medya Ofisi, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 15 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Esirler Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu gözaltılar, Batı Şeria'nın Cenin, Nablus, Tubas, Kalkilya, Ramallah ve El Halil kentlerinde gerçekleştirildi.

RAMALLAH'TAKİ FİLİSTİN KÖYÜNE GİRİŞ 17 GÜNDÜR KAPALI

Öte yandan İsrail güçleri Ramallah'ın doğusundaki El-Muğir Köyü'nün girişini herhangi bir gerekçe göstermeksizin 17 gündür kapalı tutuyor.

Köye giriş-çıkışları engellenen bölge sakinleri, işlerine gidebilmek için engebeli patika yolları kullanmak zorunda kalıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile askerler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.