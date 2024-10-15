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Dünya

İsrail güçleri İran saldırısına karşılık GPS sinyallerini devre dışı bırakacak

İsrail ordusunun, İran'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı Savunma Bakanlığı binasının yer aldığı Tel Aviv'deki Kirya bölgesinde GPS sinyallerini devre dışı bırakmaya başladığı iddia edildi.

AA15 Ekim 2024 Salı 09:08 - Güncelleme:
İsrail güçleri İran saldırısına karşılık GPS sinyallerini devre dışı bırakacak
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İsrail merkezli Walla internet sitesinin haberinde, ordunun, İran ile yaşanan gerilim nedeniyle Kirya bölgesinde GPS sinyallerini devre dışı bırakmaya başladığı öne sürüldü.

İsrailli komutanların, İran'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya nasıl hazırlanılacağı konusunda bir dizi toplantı gerçekleştirdiği kaydedilen haberde, bu bağlamda hava savunma sistemi, ordu, Savunma Bakanlığı, İç Cephe Komutanlığı ve hassas tesislerin kontrol sistemlerindeki hazırlıkların üst düzeye taşınacağı aktarıldı.

ABD'nin İsrail'in hava savunma sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olacağı bildirilen haberde, İsrail Savunma Bakanlığı ile ordunun, ülkenin çeşitli bölgelerinde izleme ve uyarı sistemlerini ileri teknolojilerle modernize etmek için çalıştığı aktarıldı.

İsrail ordusu, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkede uzun menzilli balistik füzeleri engellemek için kullanılan THAAD (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) sistemini konuşlandırdığını duyurmuştu.

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