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İsrail güçleri Kudüs'te Türk kökenli milletvekilini gözaltına aldı

Hollanda'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisinden milletvekili Tunahan Kuzu, İsrail güçlerince işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına alındı.

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Denk Partisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kuzu'nun elinde Filistin bayrağı ile Mescid-i Aksa'ya giderken bir grup İsrail polisi ve askerleri tarafından gözaltına alındığı" belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Kuzu'nun elindeki Filistin bayrağına el koyduğu ifade edildi.

Denk Partisinin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde ise Kuzu'nun Filistin bayrağı taşırken İsrail polisi ve askerleri tarafından etrafının çevrildiği, elindeki Filistin bayrağına el konularak gözaltına alındığı görülüyor.

Kuzu'nun ekibi ile birlikte Filistin ve İsrail'de iş seyahatinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, milletvekilinin Kudüs'te Nekbe'yi anma gününe katıldığı ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bölgede yaşananlarla ilgili görüşmeler yaptığı kaydedildi.

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