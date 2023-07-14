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Dünya

İsrail güçleri Lübnan sınırındaki göstericilere ateş açtı

İsrail güçlerinin Lübnan sınırındaki göstericilere ateş açtığı bildirildi.

AA14 Temmuz 2023 Cuma 20:33 - Güncelleme:
İsrail güçleri Lübnan sınırındaki göstericilere ateş açtı
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İsrail ordu radyosunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir grup göstericinin İsrail-Lübnan sınırına yaklaşarak İsrail askerlerine taş attığı aktarıldı.

Bunun üzerine İsrail güçlerinin ateş açarak karşılık verdiği kaydedilen açıklamada, göstericiler arasında gazetecilerin de bulunduğu ifade edildi.

Lübnan ya da İsrail makamlarından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in Lübnan sınırındaki Gacar köyünü tamamen işgal etmesi bölgede son günlerde gerilimi artırmıştı.

- İsrail'in tamamen işgal ettiği Gacar köyü

İsrail'in 1967'den beri işgali altındaki Golan Tepelerinin yamaçlarında yer alan Gacar köyünün tamamı 17 Kasım 2010'a kadar İsrail'in fiili işgalinde kaldı.

İsrail daha sonra köyün kuzey bölümünden çekilip sadece güney kısmını elinde tutmaya devam etti; kuzey kısmında ise Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) konuşlandı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünün kuzeyine girişleri yasakladığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını açık bir şekilde ihlal ederek işgal bölgesini genişletmek istediği uyarısında bulunmuştu.

Hizbullah ise 7 Temmuz'da, İsrail'in Lübnan sınırındaki Gacar köyünün tamamını işgal ederek etrafına duvar ördüğünü bildirmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in köyden çekilmesi gerektiğini yinelemiş; 11 Temmuz'da Lübnan, köyü tamamen işgal etmesi nedeniyle İsrail'i Birleşmiş Milletlere şikayet etmişti.

  • İsrail güçleri
  • Lübnan sınırı
  • göstericilere ateş açma

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